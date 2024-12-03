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На Волині суд покарав жінку, яка на мітингу закликала підпалити будівлю ТЦК

20:16, 3 грудня 2024
Суд призначив їй покарання – 51 тисячу гривень штрафу.
На Волині суд покарав жінку, яка на мітингу закликала підпалити будівлю ТЦК
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На Волині суд покарав жінку, яка закликала підпалити будівлю територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вирок у справі №159/5394/24 виніс Ковельський міськрайонний суд Волинської області.

У матеріалах справи зазначається, що уродженка Ковеля ввечері 3 серпня разом із приблизно ще сотнею людей брала участь у мітингу біля будівлі ТЦК.

За даними правоохоронців, жінка нецензурно висловлювалась до працівників ТЦК та поліції, разом з іншими людьми намагалась підняти металевий шлагбаум, який стримував учасників мітингу. Вона також виступала на мітингу, закликаючи до погрому та підпалу адміністративної будівлі ТЦК.

Щодо жінки порушили кримінальні справи за ст. 293 (порушення громадського порядку) та ст. 295 ККУ (публічні заклики до погрому, підпалу будівлі). У суді вона визнала свою провину та розповіла, що у соцмережах побачила заклик прийти під будівлю ТЦК, щоб відстояти хлопців, яких хочуть мобілізувати. Після цього брала активну участь у мітингу.

Суд призначив обвинуваченій 51 тис. грн штрафу. На вирок ще можна подати апеляцію.

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суд Ковель вирок ТЦК

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