Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У четвер, 16 січня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Шахову Владлену Володимирівну – з посади судді Зміївського районного суду Харківської області;

Немировську Олену Віленівну – з посади судді Київського апеляційного суду;

Трояновську Галину Сергіївну – з посади судді Житомирського апеляційного суду.

Також повідомлялося, що ВРП внесе Зеленському подання про призначення 5 суддів до місцевих судів.

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