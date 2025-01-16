Апеляційний суд посилив покарання винуватцю п’яної ДТП, в якій загинув 5-річний хлопчик

25-річний водій у стані алкогольного сп’яніння на швидкості збив дитину.

Фото: поліція

Хмельницький апеляційний суд завершив розгляд апеляційних скарг захисника обвинуваченого, представника потерпілих та прокурора у справі автоаварії, в якій загинув 5-річний хлопчик. За його результатами – скасував вирок місцевого суду в частині призначення покарання винуватцю ДТП і ухвалив свій вирок, посиливши йому покарання до 6 років 6 місяців ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 8 років. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суд.

Аварія сталася 28 серпня 2023 року на вул. Заболотного у м. Хмельницькому: нетверезий 25-річний водій автомобіля «Opel Astra» на швидкості збив дитину, котра вийшла на дорогу. Від отриманих травм 5-річний хлопчик помер у лікарні.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), та призначив йому покарання – 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років. На користь батьків загиблої дитини стягнув з нього матеріальну шкоду.

З вироком суду не погодилися ні сторона захисту, ні обвинувачення. У своїй апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив перекваліфікувати дії свого підзахисного на ч. 2 ст. 286 КК України й призначити йому основне покарання у виді 4 років ув’язнення зі звільненням від реального відбування на іспитовий строк. Уважає, що в справі немає належних доказів, які б підтверджували стан сп’яніння водія на момент аварії.

Представник потерпілих просив апеляційний суд ухвалити новий вирок і призначити винуватцеві загибелі малолітньої дитини максимальний строк покарання. На думку адвоката, місцевий суд помилково визнав щире каяття як обставину, що пом’якшує покарання обвинуваченому, оскільки той лише визнав факт ДТП, але не визнав всіх обставин злочину, не цікавився станом хлопчика, попросив вибачення у батьків і частково відшкодував шкоду лише під час судового провадження.

Прокурор в своїй апеляційній скарзі також указав, що обвинувачений фактично не визнав свою провину, тож щирого каяття не було. Звернув увагу на висновок експерта, за яким перебування дитини на проїзній частині не створювало аварійну ситуацію, й просив призначити водієві покарання ув’язненням на 6 років 6 місяців, з позбавленням права керувати транспортними засобами на 8 років.

Апеляційний суд відхилив аргументи захисника обвинуваченого, зокрема, щодо недоведеності стану сп’яніння водія. Зауважив на відеозапис з бодікамер поліцейських, на яких зафіксовано, як він проходить медичний огляд на тверезість. Результати тесту двічі підтверджують стан алкогольного сп’яніння. На запитання лікаря водій відповідає, що вранці пив пиво, поліцейському каже, що випив в обідню пору.

На думку ХАС, ці докази у сукупності з іншими переконливо свідчать, що на момент вчинення аварії водій був у нетверезому стані, тому доводи захисту про доцільність правової кваліфікації його дій за ст. 286 ч. 2 КК України суперечать встановленим судом обставинам кримінального провадження та вимогам кримінального закону.

Колегія суддів натомість погодилася з твердженнями представника потерпілих та прокурора, що суд першої інстанції безпідставно врахував щире каяття як обставину, яка пом’якшує покарання обвинуваченому, позаяк він не визнав, що був за кермом напідпитку, запевняв, що не мав можливості уникнути наїзду, бо дитина нібито раптово вибігла на дорогу.

ХАС уважає, місцевий суд необґрунтовано дійшов висновку, що хлопчик створив аварійну ситуацію для водія, у зв’язку з чим визнав за можливе призначити йому покарання у мінімальній межі санкції статті обвинувачення. Оскільки за висновком експерта, перебування дитини на дорозі створювало не аварійну ситуацію, а небезпеку для водія, який мав технічну можливість уникнути наїзду, якби своєчасно виконав вимоги Правил дорожнього руху.

Відтак апеляційний суд вирішив залишити апеляційну скаргу захисника обвинуваченого без задоволення, апеляційну скаргу представника потерпілих – задовольнити частково й повністю задовольнити апеляційні вимоги прокурора, посиливши покарання винуватцю ДТП.

З вироком апеляційного суду у справі № 686/30340/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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