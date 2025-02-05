Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Когда будут проверены практические задания кандидатов в апелляционные суды — позиция ВККС

16:59, 5 февраля 2025
К середине мая будут проверены все практические задания.
Когда будут проверены практические задания кандидатов в апелляционные суды — позиция ВККС
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кандидаты на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов с 3 по 27 февраля 2025 года будут выполнять практические задания согласно избранной судебной специализации.

Секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак 5 февраля в Facebook сообщил, когда произойдет проверка практических заданий кандидатов на должности судей апелляционных судов, а также когда будут утверждены результаты практических заданий.

Как отметил Сергей Чумак, ВККС, по предварительным расчетам, сможет проводить проверку 20 практических заданий в день.

Таким образом, проверка работ согласно специализации будет происходить так:

проверка 820 работ по гражданской специализации – 41 рабочий день

проверка 1014 работ по уголовной специализации – 50 рабочих дней

проверка 210 работ по административной специализации – 10 рабочих дней

проверка 196 работ по хозяйственной специализации – 10 рабочих дней

«Утверждение результатов административной и хозяйственной специализации планируется в середине марта, гражданской – в середине апреля, а уголовной – в середине мая», – отметил Сергей Чумак.

Напомним, что уже в мае ВККС планирует начать собеседование с кандидатами на должности судей апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд ВККС апелляционные суды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда будут проверены практические задания кандидатов в апелляционные суды — позиция ВККС

К середине мая будут проверены все практические задания.

Судья Верховного Суда Наталья Антонюк заявила, что «автоматическое» закрытие производства по истечению срока досудебного расследования — это неправильно

«Если срок досудебного расследования закончился, то пусть стороны идут в суд, показывают собранные доказательства, доказывают свою позицию и после оценки совокупности доказательств, собранных в пределах срока досудебного расследования, необходимо предоставить суду возможность высказаться, достаточно ли их для доказательства виновности лица» – отметила Наталья Антонюк.

Сайт USAID заработал и на нем появилось одно сообщение

На сайте USAID, который возобновил работу, есть только одно сообщение.

Стала известна финальная редакция закона об отмене Хозяйственного кодекса – Руслан Стефанчук подписал закон

Руслан Стефанчук подписал закон об отмене Хозяйственного кодекса – дальше дело за подписью Президента.

Только 10-12% средств USAID фактически попадала к получателям, а остальная часть тратилась на бюрократию — Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что львиная доля выделяемых USAID средств шла на бюрократию и не доходила до фактических получателей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області