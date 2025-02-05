Когда будут проверены практические задания кандидатов в апелляционные суды — позиция ВККС

К середине мая будут проверены все практические задания.

Источник фото: ВККС

Кандидаты на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов с 3 по 27 февраля 2025 года будут выполнять практические задания согласно избранной судебной специализации.

Секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак 5 февраля в Facebook сообщил, когда произойдет проверка практических заданий кандидатов на должности судей апелляционных судов, а также когда будут утверждены результаты практических заданий.

Как отметил Сергей Чумак, ВККС, по предварительным расчетам, сможет проводить проверку 20 практических заданий в день.

Таким образом, проверка работ согласно специализации будет происходить так:

проверка 820 работ по гражданской специализации – 41 рабочий день

проверка 1014 работ по уголовной специализации – 50 рабочих дней

проверка 210 работ по административной специализации – 10 рабочих дней

проверка 196 работ по хозяйственной специализации – 10 рабочих дней

«Утверждение результатов административной и хозяйственной специализации планируется в середине марта, гражданской – в середине апреля, а уголовной – в середине мая», – отметил Сергей Чумак.

Напомним, что уже в мае ВККС планирует начать собеседование с кандидатами на должности судей апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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