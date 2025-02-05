Як підприємство може прийняти працівників на роботу на місце евакуйованих

Якщо підприємству не вистачає працівників, як можна прийняти інших працівників на їх місце.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, як підприємство може прийняти інших працівників на місце тих, хто виїхав або не може дістатися до роботи.

З метою оперативного залучення до виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме, роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника.

Раніше ми писали, як працівнику оскаржити наказ про призупинення дії трудового договору.

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