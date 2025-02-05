У ЦВК повідомили, що працюють над відновленням роботи Державного реєстру виборців

Крім того, на сайті ЦВК опубліковано постанову про організацію роботи з нагляду за реалізацією проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні» та визначення його координатора.

На сайті Центральної виборчої комісії відновили доступ до інформації про вибори, зокрема про обраних депутатів і склади виборчих комісій. З початку повномасштабного вторгнення ці дані були закриті з міркувань безпеки. Також ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців. Про це повідомив Рух «Чесно».

У коментарі руху заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення на сайті ЦВК закрили доступ до інформації про виборчі компанії, зокрема про склади виборчих комісій і обраних депутатів через безпекові питання. Наразі доступ до вебсайту ЦВК відновили в повному обсязі.

Тоді ж ЦВК закрила доступ до Державного реєстру виборців аби убезпечити персональні дані виборців. Наразі відновлення роботи Державного реєстру виборців проходить в кілька етапів. Вже працює система періодичного поновлення даних про виборців.

«ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців — впорядкування інформації про виборчі дільниці, що діють на постійній основі. Коли ми отримаємо дозвіл від кіберфахівців на відкриття третьої компоненти реєстру, виборці зможуть перевірити свою виборчу адресу», — розповів Дубовик.

Слід також зазначити, що на сайті ЦВК опубліковано постанову від 9 січня 2025 року № 2 «Про організацію роботи з нагляду за реалізацією проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні» та визначення його координатора»

Відповідно до неї Центральна виборча комісія постановила організувати в ЦВК роботу з нагляду за реалізацією проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні» згідно з Протоколом про порозуміння і співпрацю між Офісом Ради Європи в Україні та Центральною виборчою комісією від 28 квітня 2023 року та додатком до Протоколу про порозуміння і співпрацю між Офісом Ради Європи в Україні та Центральною виборчою комісією від 23 грудня 2024 року.

Координатором проєкту міжнародної технічної допомоги від ЦВК визначили заступника Голови ЦВК Сергія Дубовика.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до Виборчого кодексу та низки законів.

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