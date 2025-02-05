Практика судів
  1. В Україні

У ЦВК повідомили, що працюють над відновленням роботи Державного реєстру виборців

17:48, 5 лютого 2025
Крім того, на сайті ЦВК опубліковано постанову про організацію роботи з нагляду за реалізацією проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні» та визначення його координатора.
У ЦВК повідомили, що працюють над відновленням роботи Державного реєстру виборців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Центральної виборчої комісії відновили доступ до інформації про вибори, зокрема про обраних депутатів і склади виборчих комісій. З початку повномасштабного вторгнення ці дані були закриті з міркувань безпеки. Також ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців. Про це повідомив Рух «Чесно».

У коментарі руху заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення на сайті ЦВК закрили доступ до інформації про виборчі компанії, зокрема про склади виборчих комісій і обраних депутатів через безпекові питання. Наразі доступ до вебсайту ЦВК відновили в повному обсязі.

Тоді ж ЦВК закрила доступ до Державного реєстру виборців аби убезпечити персональні дані виборців. Наразі відновлення роботи Державного реєстру виборців проходить в кілька етапів. Вже працює система періодичного поновлення даних про виборців.

«ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців — впорядкування інформації про виборчі дільниці, що діють на постійній основі. Коли ми отримаємо дозвіл від кіберфахівців на відкриття третьої компоненти реєстру, виборці зможуть перевірити свою виборчу адресу», — розповів Дубовик.

Слід також зазначити, що на сайті ЦВК опубліковано постанову від 9 січня 2025 року № 2 «Про організацію роботи з нагляду за реалізацією проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні» та визначення його координатора»

Відповідно до неї Центральна виборча комісія постановила організувати в ЦВК роботу з нагляду за реалізацією проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні» згідно з Протоколом про порозуміння і співпрацю між Офісом Ради Європи в Україні та Центральною виборчою комісією від 28 квітня 2023 року та додатком до Протоколу про порозуміння і співпрацю між Офісом Ради Європи в Україні та Центральною виборчою комісією від 23 грудня 2024 року.

Координатором проєкту міжнародної технічної допомоги від ЦВК визначили заступника Голови ЦВК Сергія Дубовика.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до Виборчого кодексу та низки законів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вибори ЦВК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли будуть перевірені практичні завдання кандидатів в апеляційні суди — позиція ВККС

До середини травня будуть перевірені усі практичні завдання.

Суддя Верховного Суду Наталія Антонюк заявила, що «автоматичне» закриття провадження у разі закінчення строку досудового розслідування — це неправильно

«Якщо строк досудового розслідування закінчився, то нехай сторони йдуть у суд, показують зібрані докази, доводять свою позицію і після оцінки сукупності доказів, які зібрані в межах строку досудового розслідування, необхідно надати суду можливість висловитися, чи їх достатньо для доведення винуватості особи» – зазначила Наталія Антонюк.

Сайт USAID запрацював і на ньому з’явилося одне повідомлення

На сайті USAID, який відновив роботу, є лише одне повідомлення.

Стала відома фінальна редакція закону про скасування Господарського кодексу – Руслан Стефанчук підписав закон

Руслан Стефанчук підписав закон про скасування Господарського кодексу – далі справа за підписом Президента.

Лише 10-12% коштів USAID фактично потрапляла до одержувачів, а інша частина витрачалася на бюрократію — Держсекретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що левова частка коштів, які виділялися USAID, йшла на бюрократію і не доходила до фактичних одержувачів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області