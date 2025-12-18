  1. В Україні

Зимову 1000 відтепер можна витратити на продукти в Auchan, VARUS та MAUDAU

15:00, 18 грудня 2025
З 18 грудня до програми Національного кешбеку долучилися ще п’ять торговельних мереж і маркетплейс.
Як вже писала «Судово-юридична газета», громадяни, які беруть участь у програмі «Зимова підтримка», можуть використати 1000 грн для придбання продуктів українського виробництва, окрім підакцизних товарів, у таких торговельних мережах: Fozzy Group («Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy) та «Близенько».

Як повідомили в Дії, до програми Національного кешбеку та виплати «Зимова 1 000» приєдналися ще п’ять мереж магазинів і один маркетплейс.

Так, із 18 грудня скористатися кешбеком можна в магазинах Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23», «Сімі», а також на маркетплейсі MAUDAU.

У межах програми покупці можуть обирати продукти харчування українського виробництва та оплачувати їх карткою Національного кешбеку. Частина витрачених коштів у такому разі повертається на рахунок.

Додамо, Укрпошта додала можливість замовити ліки за гроші «Зимової підтримки».

гроші Україна кешбек продукти Зимова єПідтримка

