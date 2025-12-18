Зимнюю 1000 теперь можно потратить на продукты в Auchan, VARUS и MAUDAU

С 18 декабря к программе Национального кэшбэка присоединились еще пять торговых сетей и маркетплейс.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», граждане, участвующие в программе «Зимняя поддержка», могут использовать 1000 грн для приобретения продуктов украинского производства, кроме подакцизных товаров, в таких торговых сетях: Fozzy Group («Сильпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и «Близенько».

Как сообщили в Дии, к программе Национального кэшбэка и выплаты «Зимняя 1 000» присоединились еще пять сетей магазинов и один маркетплейс.

Так, с 18 декабря воспользоваться кэшбэком можно в магазинах Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сим23», «Сими», а также на маркетплейсе MAUDAU.

В рамках программы покупатели могут выбирать продукты питания украинского производства и оплачивать их картой Национального кэшбэка. Часть потраченных средств в таком случае возвращается на счет.

Добавим, что Укрпочта добавила возможность заказать лекарства за деньги «Зимней поддержки».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.