  1. В Украине

Зимнюю 1000 теперь можно потратить на продукты в Auchan, VARUS и MAUDAU

15:00, 18 декабря 2025
С 18 декабря к программе Национального кэшбэка присоединились еще пять торговых сетей и маркетплейс.
Зимнюю 1000 теперь можно потратить на продукты в Auchan, VARUS и MAUDAU
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», граждане, участвующие в программе «Зимняя поддержка», могут использовать 1000 грн для приобретения продуктов украинского производства, кроме подакцизных товаров, в таких торговых сетях: Fozzy Group («Сильпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy) и «Близенько».

Как сообщили в Дии, к программе Национального кэшбэка и выплаты «Зимняя 1 000» присоединились еще пять сетей магазинов и один маркетплейс.

Так, с 18 декабря воспользоваться кэшбэком можно в магазинах Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сим23», «Сими», а также на маркетплейсе MAUDAU.

В рамках программы покупатели могут выбирать продукты питания украинского производства и оплачивать их картой Национального кэшбэка. Часть потраченных средств в таком случае возвращается на счет.

Добавим, что Укрпочта добавила возможность заказать лекарства за деньги «Зимней поддержки».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Украина кешбек продукты Зимняя єПідтримка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]