Уменьшение размера надбавки с 50% до 30% не приведет к ухудшению условий оплаты чиновников, - НАГС

Также у госслужащих решили выяснить, необходимо ли продолжить реформу системы оплаты труда государственных служащих.

Источник фото: nads.gov.ua

Глава Национального агентства по вопросам госслужбы Наталья Алюшина рассказала о проблеме непрозрачных и разбалансированных заработных плат государственных служащих и отметила ускорение реализации реформы оплаты труда на госслужбе, несмотря на тотальное сокращение бюджетных расходов из-за войны. Об этом она заявила на заседании Центрального совета профсоюза работников социальной сферы Украины 2 августа. Со своей стороны представители профсоюза рассказали о вызовах, стоящих перед работниками учреждений и учреждений социальной сферы. Среди проблемных вопросов была озвучена несправедливость в начислении заработных плат в государственном секторе, особенно на местном уровне.

В свою очередь, Наталья Алюшина рассказала о законопроекте №8222 о реформе в оплате труда госслужащих на основе классификации должностей, недавно прошедшего первое чтение в парламенте.

Напомним, что этот законопроект является условием программы поддержки Украины со стороны ЕС на 2024-2027. Ранее Еврокомиссия обнародовала и перечень сфер, приоритетных для реформирования.

По словам главы НАГС, это ключевой законопроект реформы оплаты труда, предусматривающий четкую и прозрачную структуру заработной платы с ограниченными премиальными выплатами, которая учитывает: квалификацию и опыт, важность и сложность работы в должности, степень ответственности, а также результативность, эффективность и качество выполнения должностных обязанностей.

«Среди ключевых изменений законопроекта №8222 – четкая европейская структура заработной платы: 70% (оклад) на 30% (премии). Это позволит в первый раз вывести заработные платы государственных служащих в прозрачную плоскость. Еще одной новацией является установление максимального размера надбавки за выслугу лет на уровне 30% повышенного должностного оклада, 2% за каждый год службы (сейчас – это 3%).

Кроме того, законопроект устанавливает размеры должностных окладов на основе классификации должностей государственной службы в соответствии с Каталогом типовых должностей и критериев отнесения к таким должностям.

Также предполагается проведение ежегодного сопоставления уровня оплаты труда типовых должностей государственной службы с частным сектором при подготовке схем должностных окладов. Такая практика присутствует на государственной службе практически во всех ведущих странах мира, чтобы нанимать и удерживать специалистов, зная их ценность», - отметили в НАГС.

Также Наталья Алюшина заверила, что уменьшение размера надбавки с 50 до 30% не приведет к ухудшению условий оплаты, поскольку ее размер рассчитывается от увеличенного должностного оклада, который должен вырасти в том числе за счет этой экономии.

Вместе с тем в НАГС госслужащим предложили присоединиться к опросу «Организация работы государственных служащих и оплата труда в условиях военного положения».

Среди вопросов, на которые анонимно предлагается ответить чиновникам - вовремя ли начисляется заработная плата и считают ли они, что необходимо продолжить реформу системы оплаты труда государственных служащих.

Автор: Наталя Мамченко

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