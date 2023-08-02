В Киевской области полуторагодовалый малыш выпил растворитель и погиб

Мальчик скончался в отделении реанимации.

Фото: Андрей Небытов/Telegram

В Киевской области в Белоцерковском районе погиб 1,5-летний малыш, который выпил растворитель. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

По данным правоохранителей, 1,5-летний мальчик был во дворе вместе с матерью.

Когда женщина отвлеклась, ребенок нашел бутылку с растворителем и сделал несколько глотков.

В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали.

«Медики сделали все возможное для спасения ребенка, но мальчик умер в отделении реанимации», - сообщает Небытов.

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