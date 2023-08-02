На Київщині півторарічний малюк випив розчинник і загинув

Хлопчик помер у відділенні реанімації.

Фото: Андрій Нєбитов/Telegram

На Київщині у Білоцерківському районі загинув 1,5-річний малюк, який випив розчинник. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За даними правоохоронців, 1,5-річний хлопчик був на подвір'ї разом з матір'ю.

Коли жінка відволіклася, дитина знайшла пляшку з розчинником і зробила декілька ковтків.

У тяжкому стані хлопчика шпиталізували.

«Медики зробили все можливе для порятунку дитини, але хлопчик помер у відділенні реанімації», – повідомляє Нєбитов.

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