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  1. В Украине

Продавала несуществующие туры в Грецию: разоблачили мошенницу, которая обманула 230 человек

00:00, 3 августа 2023
Женщина обещала клиентам дешевую путевку, хорошие условия и пятизвездочный отель.
Продавала несуществующие туры в Грецию: разоблачили мошенницу, которая обманула 230 человек
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Правоохранители разоблачили жительницу Ивано-Франковской области, продававшую несуществующие туры в Грецию, и обманули 230 человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что объявление о туре женщина разместила в интернете.

Путевка стоила 340 евро. В эту сумму входило девять ночей на курорте, двухразовое питание, страховка и доезд комфортабельным автобусом. "Она заверила всех клиентов, среди которых было более 100 детей, в том, что Львовская туристическая фирма, с которой она сотрудничает, уже забронировала номера", - отметили в МВД.

«Три автобуса в Грецию отправлялись из Тернополя, а еще один из Борщева. Когда туристы приехали в отель, то выяснилось, что бронь отель отменил, поскольку никакой проплаты за отдых никто не внес.

За первую ночь люди оплатили самостоятельно – номер стоил от 140 евро. На следующий день они уже должны были уезжать, но в дело вмешались представители посольства и правоохранительные органы.

Львовская фирма, с которой вроде бы сотрудничала «бизнесменша», все-таки выделила 5,5 миллионов гривен и из собственного кармана оплатила тур пострадавших. После этого руководители турагентства обратились с заявлением в правоохранительные органы. Написали жалобы в полицию и сами туристы», — говорится в сообщении.

В ходе проведенных оперативно-розыскных действий работники криминальной полиции совместно со следователями под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры установили местонахождение подозреваемой. Женщина в содеянном призналась. Из 127 тысяч евро она вернула только 20 тысяч евро, 15 тысяч долларов, 40 тысяч гривен и заверила, что остальное также компенсирует туристическому агентству.

Данный факт следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Женщине уже объявили подозрение в соответствии с частью 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Продолжается следствие.

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