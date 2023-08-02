Український паспорт увійшов до топ-30 найвпливовіших у світі

Наразі він ділить це місце з Гренадою та Сент-Люсією.

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Український паспорт піднявся відразу на 4 сходинки і посів 30-ту позицію у міжнародному рейтингу найвпливовіших паспортів світу The Henley Passport Index. Наразі він ділить це місце з Гренадою та Сент-Люсією. Про це повідомили у Державній міграційній службі.

Консалтингова компанія Henley & Partners формує рейтинг за кількістю у певної держави країн-партнерів з безвізовим режимом. Одну позицію можуть посідати відразу кілька країн.

«Попри понад рік повномасштабної війни з рф українці отримали можливість у рамках безвізу їздити ще до трьох країн - Джибуті, Ізраїлю та Суринам. Таким чином, громадяни України, маючи біометричний закордонний паспорт, можуть відвідувати уже 146 країн світу без візи або з візою після прибуття», - пишуть у ДМС.

Минулого року Україна посідала 35 місце у рейтингу Henley & Partners.

The Henley Passport Index – це глобальний рейтинг країн, що вимірює ступінь свободи пересування світом їхніх громадян. Із 2005 року цей рейтинг привабливості паспортів створює міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners. Загалом компанія оцінює документи в 199 країнах.

Для формування рейтингу Henley & Partners використовує базу Timatic, яка збирає дані про паспортні, візові та митні вимоги кожної країни та території. Країни, з паспортами яких громадяни отримують найбільше перешкод під час подорожей, отримують найнижчі бали в індексі й навпаки.

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