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Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити в цілому законопроєкт про забезпечення ВПО житлом на час війни

21:41, 2 серпня 2023
Відповідно до положень законопроекту, надається право визначити додатковий перелік особливо вразливих категорій ВПО, які після закінчення 6-ти місячного строку не будуть змушені сплачувати орендну плату за проживання в тимчасовому житлі.
Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити в цілому законопроєкт про забезпечення ВПО житлом на час війни
Зображення: freepik.com
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Раді рекомендують прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання (реєстр. № 9310 від 19.05.2023).

Так, у Парламентському комітеті з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянули поправки та пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи до зазначеного законопроєкту та затвердили його остаточну редакцію для розгляду парламентом у другому читанні.

«Проєкт Закону є важливим для внутрішньо переміщених осіб, оскільки на рівні закону вводяться положення щодо формування органами місцевого самоврядування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, у тому числі шляхом оренди.

Відповідно до положень законопроекту, який був ініційований членами Комітету, Кабінету Міністрів України на період дії воєнного стану надається право визначити додатковий перелік особливо вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб (крім тих, що вже визначені в законодавстві), які після закінчення шестимісячного строку не будуть змушені сплачувати орендну плату за проживання в тимчасовому житлі», - сказано у повідомленні.

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