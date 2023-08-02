Управляющий элитной арестованной недвижимостью экс-политика и олигарха Жеваго не выполнил обязательства – АРМА

Управителю было передано 24 актива в центре Киева, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях общей площадью более 15 тыс. кв. м. Оценочная стоимость этого имущества составляет более 330 миллионов гривен.

АРМА в ходе мониторинга эффективности управления установило систематическое нарушение условий договора компанией, управляющей элитной арестованной недвижимостью экс-политика и олигарха Константина Жеваго.

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

Так, управителю было передано 24 актива в центре Киева, Днепропетровской, Полтавской и Донецкой областях общей площадью более 15 тыс. кв. м. Оценочная стоимость этого имущества составляет более 330 миллионов гривен.

В АРМА отметили, что управляющий указанными активами за длительное время не смог как обеспечить ожидаемый размер дохода от управления, так и выполнить обязательства относительно поступлений в государственный бюджет.

«Очевидно, что тысячи квадратных метров недвижимости в центре Киева должны априори приносить государству больше 100 тысяч гривен в месяц. В то же время именно такой результат показывает один из управляющих, которому передано арестованное имущество известного украинского экс-политика и олигарха Константина Жеваго. Хочу еще раз подчеркнуть – АРМА не допустит таких ситуаций. Агентство будет сотрудничать только с ответственным бизнесом, который добросовестно придерживается своих обязательств перед государством и понимает важность поддержки бюджета в военное время», - подчеркнула председатель АРМА Елена Дума.

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