Управитель елітної арештованої нерухомості експолітика та олігарха Жеваго не виконав зобов’язання – АРМА

АРМА під час моніторингу ефективності управління встановило систематичне порушення умов договору компанією, яка управляє елітною арештованою нерухомістю експолітика та олігарха Костянтина Жеваго.
Про це повідомили у Агентстві з розшуку та менеджменту активів.
Так, управителю було передано 24 активи у центрі Києва, Дніпропетровській, Полтавській та Донецькій областях загальною площею більш ніж 15 тис. кв. м. Оціночна вартість цього майна становить понад 330 мільйонів гривень.
В АРМА зазначили, що управитель зазначеними активами за тривалий час не спромігся як забезпечити очікуваний розмір доходу від управління, так і виконати зобов’язання щодо надходжень до державного бюджету.
«Очевидно, що тисячі квадратних метрів нерухомості у центрі Києва мають апріорі приносити державі більше, аніж 100 тисяч гривень на місяць. Натомість саме такий результат показує один з управителів, якому передано арештоване майно відомого українського експолітика та олігарха Костянтина Жеваго. Хочу вкотре наголосити – АРМА не допустить таких ситуацій. Агентство співпрацюватиме лише з відповідальним бізнесом, який сумлінно дотримується своїх зобов’язань перед державою та розуміє важливість підтримки бюджету у воєнний час», - підкреслила Голова АРМА Олена Дума.
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