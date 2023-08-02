Управитель елітної арештованої нерухомості експолітика та олігарха Жеваго не виконав зобов’язання – АРМА

В АРМА зазначили, що управитель зазначеними активами за тривалий час не спромігся як забезпечити очікуваний розмір доходу від управління, так і виконати зобов’язання щодо надходжень до державного бюджету.

АРМА під час моніторингу ефективності управління встановило систематичне порушення умов договору компанією, яка управляє елітною арештованою нерухомістю експолітика та олігарха Костянтина Жеваго.

Про це повідомили у Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

Так, управителю було передано 24 активи у центрі Києва, Дніпропетровській, Полтавській та Донецькій областях загальною площею більш ніж 15 тис. кв. м. Оціночна вартість цього майна становить понад 330 мільйонів гривень.

В АРМА зазначили, що управитель зазначеними активами за тривалий час не спромігся як забезпечити очікуваний розмір доходу від управління, так і виконати зобов’язання щодо надходжень до державного бюджету.

«Очевидно, що тисячі квадратних метрів нерухомості у центрі Києва мають апріорі приносити державі більше, аніж 100 тисяч гривень на місяць. Натомість саме такий результат показує один з управителів, якому передано арештоване майно відомого українського експолітика та олігарха Костянтина Жеваго. Хочу вкотре наголосити – АРМА не допустить таких ситуацій. Агентство співпрацюватиме лише з відповідальним бізнесом, який сумлінно дотримується своїх зобов’язань перед державою та розуміє важливість підтримки бюджету у воєнний час», - підкреслила Голова АРМА Олена Дума.

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