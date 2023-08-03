На Сумщині після ракетної атаки рф врятували унікальні роботи, завдяки яким практично весь світ дізнався про Голодомор

Завдяки рятувальникам, допомозі співробітників закладу та волонтерів більшість ліноритів були врятовані.

Зображення: facebook.com/MNS.GOV.UA

На Сумщині врятували значну частину унікальних ліноритів, присвячених Голодомору. Як розповіли у ДСНС України, 29 липня ворожа ракета зруйнувала один із корпусів державного навчального закладу, де був розташований Центр досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині.

«З початку його відкриття (майже шість років) тут діяла унікальна виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка «Україна – 1933: кулінарна книга. Пам'ять людська». Експозиція включала 89 робіт.

Після ракетної атаки росіян унікальні роботи, завдяки яким практично весь світ дізнався про Геноцид українців, опинились під завалами», - розповіли у ДСНС.

Завдяки рятувальникам, допомозі співробітників закладу та волонтерів більшість ліноритів – 66 гравюр – були врятовані.

Зображення: facebook.com/MNS.GOV.UA

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