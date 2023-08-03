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Судьи Верховного Суда подадут электронные декларации в НАПК до официального возобновления декларирования, - решение Пленума ВС

Пленум Верховного Суда рекомендовал судьям ВС, еще не подавшим соответствующие декларации, сделать это до принятия закона о возобновлении декларирования.

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  1. В Украине

На Сумщине после ракетной атаки рф спасли уникальные работы, благодаря которым практически весь мир узнал о Голодоморе

08:47, 3 августа 2023
Благодаря спасателям, помощи сотрудников заведения и волонтеров, большинство линоритов были спасены.
На Сумщине после ракетной атаки рф спасли уникальные работы, благодаря которым практически весь мир узнал о Голодоморе
Изображение: facebook.com/MNS.GOV.UA
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На Сумщине спасли значительную часть уникальных линоритов, посвященных Голодомору. Как рассказали в ГСЧС Украины, 29 июля вражеская ракета разрушила один из корпусов государственного учебного заведения, где был расположен Центр исследований движения сопротивления Голодоморов на Сумщине.

«С начала его открытия (почти шесть лет) здесь действовала уникальная выставка графических рисунков Николая Бондаренко «Украина - 1933: кулинарная книга. Память человеческая». Экспозиция включала 89 работ.

После ракетной атаки россиян уникальные работы, благодаря которым практически весь мир узнал о Геноциде украинцев, оказались под завалами», - рассказали в ГСЧС.

Благодаря спасателям, помощи сотрудников заведения и волонтеров, большинство линоритов – 66 гравюр – были спасены.

Изображение: facebook.com/MNS.GOV.UA

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Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
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