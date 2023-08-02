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  1. В Украине

Есть те, кто скорее статист, а реальную работу делают другие, – Зеленский провел совещание с украинскими послами

19:14, 2 августа 2023
Президент подчеркнул, что сейчас быть послами – это быть послами тех решений, которые Украина ожидает, которые готовит, наполняет содержанием.
Есть те, кто скорее статист, а реальную работу делают другие, – Зеленский провел совещание с украинскими послами
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский во время экстренного совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины подчеркнул, есть послы, которые работают, а есть те, кто скорее статист, а реальную работу осуществляют другие и на другом уровне.

«Сейчас быть послами Украины – это быть послами тех решений, которые мы ожидаем, которые готовим, наполняем содержанием. Ваша задача – чтобы мир всегда был вместе с Украиной. Активность – это ключевое для дипломатии. Есть послы, которые именно так и работают. Есть и те, кто скорее статист, а реальную работу осуществляют другие и на другом уровне. За это время, с августа по декабрь, никто не имеет права быть статистом, и каждый должен стать победителем в своей сфере – ради Украины», - подчеркнул Зеленский.

Также Президент подчеркнул, что за август нужно подготовиться к новому политическому сезону в мире, а время с сентября по декабрь будет периодом решений.

«Сегодня у нас с вами особенная, можно даже сказать, экстренная встреча. Сейчас, за август, должны подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы и этот сезон тоже стал проукраинским. Время с сентября по декабрь будет периодом решений. Ответственные решения – и для Украины, и для всей Европы, и для глобальной безопасности. Должны так подготовить решение этого полугодия, чтобы каждое было сине-желтым, нашим, украинским, национальным – и все наши решения, и решения вместе с партнерами, и решения на уровне международных институций», - отметил он.

Также мы писали, что Владимир Зеленский назвал пять приоритетов в работе послов Украины.

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