Есть те, кто скорее статист, а реальную работу делают другие, – Зеленский провел совещание с украинскими послами

Президент подчеркнул, что сейчас быть послами – это быть послами тех решений, которые Украина ожидает, которые готовит, наполняет содержанием.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время экстренного совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины подчеркнул, есть послы, которые работают, а есть те, кто скорее статист, а реальную работу осуществляют другие и на другом уровне.

«Сейчас быть послами Украины – это быть послами тех решений, которые мы ожидаем, которые готовим, наполняем содержанием. Ваша задача – чтобы мир всегда был вместе с Украиной. Активность – это ключевое для дипломатии. Есть послы, которые именно так и работают. Есть и те, кто скорее статист, а реальную работу осуществляют другие и на другом уровне. За это время, с августа по декабрь, никто не имеет права быть статистом, и каждый должен стать победителем в своей сфере – ради Украины», - подчеркнул Зеленский.

Также Президент подчеркнул, что за август нужно подготовиться к новому политическому сезону в мире, а время с сентября по декабрь будет периодом решений.

«Сегодня у нас с вами особенная, можно даже сказать, экстренная встреча. Сейчас, за август, должны подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы и этот сезон тоже стал проукраинским. Время с сентября по декабрь будет периодом решений. Ответственные решения – и для Украины, и для всей Европы, и для глобальной безопасности. Должны так подготовить решение этого полугодия, чтобы каждое было сине-желтым, нашим, украинским, национальным – и все наши решения, и решения вместе с партнерами, и решения на уровне международных институций», - отметил он.

Также мы писали, что Владимир Зеленский назвал пять приоритетов в работе послов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.