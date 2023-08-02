Є ті, хто швидше статист, а реальну роботу роблять інші, – Зеленський провів нараду з українськими послами

Президент підкреслив, що зараз бути послами – це бути послами тих рішень, яких Україна очікує, які готує та наповнює змістом.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час екстреної наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України наголосив, є посли, які працюють, а є ті, хто швидше статист, а реальну роботу здійснюють інші та на іншому рівні.

«Зараз бути послами України – це бути послами тих рішень, яких ми очікуємо, які готуємо, наповнюємо змістом. Ваше завдання – щоб світ завжди був разом з Україною. Активність – це ключове для дипломатії. Є посли, які саме так і працюють. Є й ті, хто швидше статист, а реальну роботу здійснюють інші та на іншому рівні. За цей час, із серпня до грудня, ніхто не має права бути статистом, і кожен має стати переможцем у своїй сфері – заради України», - наголосив Зеленський.

Також Президент наголосив, що за серпень, потрібно підготуватися до нового політичного сезону у світі, а час із вересня до грудня буде періодом рішень.

«Сьогодні у нас із вами особлива, можна навіть сказати, екстрена зустріч. Зараз, за серпень, маємо підготуватися до нового політичного сезону у світі, щоб і цей сезон теж став проукраїнським. Час із вересня до грудня буде періодом рішень. Відповідальних рішень – і для України, і для всієї Європи, і для глобальної безпеки. Маємо так підготувати рішення цього півріччя, щоб кожне було синьо-жовтим, нашим, українським, національним – і всі наші рішення, і рішення разом із партнерами, і рішення на рівні міжнародних інституцій», - зазначив він.

Також ми писали, що Володимир Зеленський назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України.

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