Дания и Нидерланды подтвердили официальные разрешения от США на отправку Украине F-16

Вопрос передачи Украине истребителей F-16 будет обсуждаться с другими европейскими партнерами.

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Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 из Дании и Нидерландов в Украину для защиты от России, как только завершится подготовка пилотов. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, пишет Reuters.

Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что Соединенные Штаты ускорят одобрение запросов на передачу Украине истребителей F-16 после того, как пилоты пройдут подготовку.

«Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину», – сказал министр иностранных дел Нидерландов.

По его словам, теперь этот вопрос будет обсуждаться с другими европейскими партнерами.

Дания также заявила, что вопрос предоставления Украине истребителей будет обсуждаться.

«Правительство неоднократно заявляло, что предоставление самолетов является естественным следующим шагом после тренировок. Мы обсуждаем это с близкими союзниками, и я ожидаю, что вскоре мы сможем быть более конкретными в этом вопросе», – заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Ранее мы писали, что Украина не сможет получить от союзников истребители F-16 ближайшей осенью или зимой.

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