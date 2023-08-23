В Киеве на День флага подняли особый флаг, который подписали защитники с передовой: видео

Флаг был на позициях наших воинов от Чернигова до Одессы, по всей линии защиты Украины, в разных боевых бригадах и подразделениях, в госпиталях, где лечат наших раненых, в руках волонтеров.

Фото: Денис Шмыгаль

В среду, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного Флага. В честь праздника в центре Киева подняли особый флаг – с подписями украинских защитников с передовой, из самых горячих точек фронта. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Флаг теперь развевается на территории Национального музея войны за независимость Украины. В церемонии его поднятия приняло участие руководство страны.

«Сегодня – особый День Государственного флага Украины. Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем – особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые сражаются за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и это знамя», - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что наше знамя - это сила украинцев, источник воли, несокрушимости духа, также это память и уважение ко всем нашим героям разных времен, которые защищали нашу землю и отдали свою жизнь за Украину, за всех украинцев.

Зеленский подчеркнул, что этот флаг, поднятый в центре столицы Украины, был на позициях наших воинов от Чернигова до Одессы, по всей линии защиты Украины, в различных боевых бригадах и подразделениях, в госпиталях, где лечат наших раненых, в руках волонтеров.

«Этот флаг всегда будет беречь упоминание многих украинцев и украинок. Но он будет обязательно пополняться и обогащаться новыми подписями наших воинов», - сказал он.

По словам главы государства, после сегодняшней церемонии каждый желающий сможет увидеть его в Национальном музее войны за независимость Украины.

«И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся», – подчеркнул Зеленский.

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