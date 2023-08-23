Нардеп от «Слуги Народа» Александр Копыленко попал в серьезное ДТП – СМИ

Нардеп Александр Копыленко в результате ДТП попал в больницу вместе с двумя детьми из другой машины.

Джерело фото: Facebook / Олександр Копиленко

По информации СМИ, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Александр Копыленко попал в ДТП с участием трех автомобилей, после которого в больнице находятся нардеп и двое детей из другой машины. Партия обещает предоставить детали происшествия позже.

ДТП произошло 22 августа около 15.30 на автодороге «Киев-Чоп», – отмечают в полиции Львовской области.

Так, столкнулись автомобили «Тойота Кемри», которым управлял 36-летний житель Ужгорода, «Киа Спортейдж» под управлением жительницы Волынской области в возрасте 23 лет и «Тойота РАВ 4», за рулем которого находился 42-летний житель Червоноградского района.

В результате столкновения телесные повреждения получили 52-летний пассажир «Тойоты Кемри» и двое малолетних детей: 10-летний мальчик и девочка в возрасте 12 лет - пассажиры «Киа Спортейдж». Они доставлены в больницу, диагнозы уточняют медики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.