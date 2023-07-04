У 2024 році Київ матиме пряме залізничне сполучення з Берліном

Чеська компанія RegioJet у співпраці з «Укрзалізницею» планує запустити прямі рейси Київ — Берлін і Київ — Ганновер.

Фото: forbes.ua

У 2024 році запустять пряме залізничне сполучення між Києвом, Берліном і Ганновером. Про це в інтервʼю Forbes розповів засновник чеської компанії RegioJet Радім Янчура.

За його словами, найбільший у Центральній Європі приватний залізничний перевізник RegioJet планує у співпраці з «Укрзалізницею» запустити прямі рейси Київ — Берлін і Київ — Ганновер у 2024 році.

«Плануємо в партнерстві з «Укрзалізницею» запустити рейси Київ — Берлін, а також Київ — Ганновер через Лейпциг і Дрезден», — зазначив Янчура.

Нагадаємо, до 2012 року курсував поїзд із Києва до Берліну, але через збільшення вартості проїзду потяга територією Німеччини, маршрут став збитковим, через що рейс закрили.

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