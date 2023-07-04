В 2024 году Киев будет иметь прямое железнодорожное сообщение с Берлином

Чешская компания RegioJet в сотрудничестве с «Укрзализныцей» планирует запустить прямые рейсы Киев – Берлин и Киев – Ганновер.

Фото: forbes.ua

В 2024 году запустят прямое железнодорожное сообщение между Киевом, Берлином и Ганновером. Об этом в интервью Forbes рассказал основатель чешской компании RegioJet Радим Янчура.

По его словам, крупнейший в Центральной Европе частный железнодорожный перевозчик RegioJet планирует в сотрудничестве с «Укрзализныцей» запустить прямые рейсы Киев – Берлин и Киев – Ганновер в 2024 году.

«Планируем в партнерстве с «Укрзализныцей» запустить рейсы Киев – Берлин, а также Киев – Ганновер через Лейпциг и Дрезден», – отметил Янчура.

Напомним, до 2012 года из Киева в Берлин курсировал поезд, но из-за увеличения стоимости проезда поезда по территории Германии маршрут стал убыточным, из-за чего рейс закрыли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.