Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
НАПК предлагает усилить запрет на финансирование партий госпредприятиям - законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается усилить запрет государственным предприятиям жертвовать деньги политическим партиям.

Кабмин на время военного положения ограничил наценку на отечественные яйца, батон, молоко

Министры приняли постановление, которым ограничили 10% уровень наценки на отечественную муку, батон, яйца категории C1, молоко пастеризованное 2,5% жирности.

На водителя составили протокол по ст. 130 после того, как он не захотел оставлять свой мотоцикл на дороге

Суд пришел к выводу, что владелец мотоцикла не отказывался от медицинского осмотра, а хотел передать мотоцикл товарищу.

Министр экономики Юлия Свириденко дала срочное поручение по проверке Национального агентства по аккредитации: не сделают ли виновными «предшественников»

«Судебно-юридической газете» стало известно, что государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук и нынешний глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк в разное время возглавляли Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, и есть большие риски по объективности результатов проверки НААУ.

ВАКС разрешил заочно расследовать дело экс-нардепа Деркача

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и разрешил специальное досудебное расследование экснардепа Андрея Деркача.

  1. В Украине
  2. / В мире

В 2024 году Киев будет иметь прямое железнодорожное сообщение с Берлином

11:05, 4 июля 2023
Чешская компания RegioJet в сотрудничестве с «Укрзализныцей» планирует запустить прямые рейсы Киев – Берлин и Киев – Ганновер.
В 2024 году Киев будет иметь прямое железнодорожное сообщение с Берлином
Фото: forbes.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В 2024 году запустят прямое железнодорожное сообщение между Киевом, Берлином и Ганновером. Об этом в интервью Forbes рассказал основатель чешской компании RegioJet Радим Янчура.

По его словам, крупнейший в Центральной Европе частный железнодорожный перевозчик RegioJet планирует в сотрудничестве с «Укрзализныцей» запустить прямые рейсы Киев – Берлин и Киев – Ганновер в 2024 году.

«Планируем в партнерстве с «Укрзализныцей» запустить рейсы Киев – Берлин, а также Киев – Ганновер через Лейпциг и Дрезден», – отметил Янчура.

Напомним, до 2012 года из Киева в Берлин курсировал поезд, но из-за увеличения стоимости проезда поезда по территории Германии маршрут стал убыточным, из-за чего рейс закрыли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси