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Угроза со стороны Беларуси остается: к «вагнеровцам» могут присоединить российских и белорусских военных

18:52, 3 июля 2023
После размещения 8 тысяч боевиков в Беларуси, к ним могут добавить несколько десятков тысяч военных русской армии и 10 тысяч человек из белорусской армии.
Угроза со стороны Беларуси остается: к «вагнеровцам» могут присоединить российских и белорусских военных
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После размещения на территории Беларуси около 8 тысяч «вагнеровцев» там может быть сформирована группировка для вторжения в Украину. К боевикам ЧВК «Вагнер» могут присоединить русских и белорусских военных. Об этом заявил заместитель командира белорусского полка Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук, передает «Укринформ».

Он отметил, что угроза для Украины со стороны Беларуси есть всегда, а военные всегда планируют свои действия, исходя из худшего сценария.

«Худший сценарий для Украины был в феврале 2022 года, когда шли колонны на Гостомель и Киев. Это все может повториться, если будет создана группировка для вторжения. Когда «вагнеровцы» будут сконцентрированы там (в Беларуси. – ред.) в том количестве, которое называют - около 8 тысяч человек, к ним в любой момент могут добавить несколько десятков тысяч военных российской армии, 10 тысяч человек из белорусской армии - и вот вам группировка для вторжения в Украину. И это перманентная угроза», - сказал Кабанчук.

Он также отметил, что в Украине почему-то мало обсуждается потенциальная угроза применения ядерного оружия, которое рф планирует разместить в Беларуси.

«Путин – кагэбист, который всегда действует под прикрытием и любит проводить операции под чужим флагом. В случае ужаснейшего сценария, когда будет дан приказ на применение ядерного оружия, это будет списано на (самопровозглашенного президента Беларуси. - ред.) Лукашенко и ЧВК «Вагнер» Пригожина. Для меня это совершенно очевидно, но почему-то в вашем медийном поле на это почти не обращают внимания», - отметил заместитель командира полка Кастуся Калиновского.

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