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Загроза з боку Білорусі залишається: до «вагнерівців» можуть доєднати російських і білоруських військових

18:52, 3 липня 2023
Після розміщення 8 тисяч бойовиків у Білорусі, до них можуть додати кілька десятків тисяч військових російської армії та 10 тисяч осіб з білоруської армії.
Загроза з боку Білорусі залишається: до «вагнерівців» можуть доєднати російських і білоруських військових
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Після розміщення на території Білорусі близько 8 тисяч «вагнерівців» там може бути сформоване угруповання для вторгнення в Україну. До бойовиків ПВК «Вагнер» можуть доєднати російських та білоруських військових. Про це заявив заступник командира білоруського полку Кастуся Калиновського Вадим Кабанчук, передає «Укрінформ».

Він зауважив, що загроза для України з боку Білорусі є завжди, а військові завжди планують свої дії, виходячи з найгіршого сценарію.

«Найгірший сценарій для України був у лютому 2022 року, коли йшли колони на Гостомель і Київ. Це все може повторитися, якщо буде створено угруповання для вторгнення. Коли «вагнерівці» будуть сконцентровані там (у Білорусі. – ред.) у тій кількості, яку називають, - близько 8 тисяч осіб, до них будь-якої миті можуть додати кілька десятків тисяч військових російської армії, 10 тисяч осіб з білоруської армії - і ось вам угруповання для вторгнення в Україну. І це є перманентною загрозою», - сказав Кабанчук.

Він також зауважив, що в Україні чомусь мало обговорюється потенційна загроза застосування ядерної зброї, яку росія планує розмістити в Білорусі.

«Путін - кадебіст, який завжди діє під прикриттям і любить проводити операції під чужим прапором. У разі найжахливішого сценарію, коли буде дано наказ на застосування ядерної зброї, це буде списано на (самопроголошеного президента Білорусі. - ред.) Лукашенка і ПВК «Вагнер» Пригожина. Для мене це абсолютно очевидно, але чомусь у вашому медійному полі на це майже не звертають уваги», - констатував заступник командира полку Кастуся Калиновського.

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