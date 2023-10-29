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Вільні слухачі влаштували дебош в судовому засіданні та побилися з судовими охоронцями та поліцейськими

Невідомі громадяни намагалися зірвати судове засідання та змогли уникнути покарання.

Дідусь купив онуку рішення суду за ст. 130, але став жертвою шахраїв

Спроба врятувати онука від позбавлення права на керування мотоциклом закінчилася втратою грошей.

В Україні можуть значно посилити кримінальну відповідальність за носіння, зберігання і перевезення вогнепальної зброї без дозволу

Носіння, зберігання, придбання, перевезення чи пересилання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законодавством дозволу і без мети збуту пропонують карати позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

Управління Пенсійного фонду оскаржувало штраф 50 тисяч грн на керівника ГУ ПФУ за невиконання рішення суду, – що вирішив Верховний Суд

Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

  1. В Україні

29 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

09:40, 29 жовтня 2023
Сьогодні відзначають День автомобіліста і дорожника та День працівників служби позавідомчої охорони МВС.
29 жовтня: яке сьогодні свято та головні події
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Сьогодні, 29 жовтня, в Україні відзначають кілька важливих подій: День працівників служби позавідомчої охорони МВС, День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день псоріазу та Всесвітній день боротьби з інсультом. Крім того, сьогодні в Туреччині святкують День Республіки.

Для вірян цей день також має особливе значення, оскільки він приурочений до пам'яті святої Анастасії Римлянки. У цей день важливо дотримуватися деяких заборон:

  • Заборонено виражати лихослов'я, кричати та ображати інших, рекомендується зберігати спокій та доброзичливість.
  • Не варто дивитися в дзеркало до світанку, віриться, що це може призвести до нещастя.
  • Рекомендується утриматися від важкої фізичної праці, оскільки цей день сприятливий для відпочинку і релаксації.

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