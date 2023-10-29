29 жовтня: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні відзначають День автомобіліста і дорожника та День працівників служби позавідомчої охорони МВС.

Сьогодні, 29 жовтня, в Україні відзначають кілька важливих подій: День працівників служби позавідомчої охорони МВС, День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день псоріазу та Всесвітній день боротьби з інсультом. Крім того, сьогодні в Туреччині святкують День Республіки.

Для вірян цей день також має особливе значення, оскільки він приурочений до пам'яті святої Анастасії Римлянки. У цей день важливо дотримуватися деяких заборон:

Заборонено виражати лихослов'я, кричати та ображати інших, рекомендується зберігати спокій та доброзичливість.

Не варто дивитися в дзеркало до світанку, віриться, що це може призвести до нещастя.

Рекомендується утриматися від важкої фізичної праці, оскільки цей день сприятливий для відпочинку і релаксації.

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