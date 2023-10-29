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  1. В мире

Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался от гонки на пост президента

09:20, 29 октября 2023
«Сейчас не мое время» – Майк Пенс вышел из соревнований на пост президента от Республиканской партии США.
Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался от гонки на пост президента
Источник фото: Getty Images
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Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что отказывается от своей кандидатуры на пост президента от Республиканской партии, завершив свою кампанию за Белый дом. Причиной такого шага стала сложность сбора финансов и получения популярности в опросах общественного мнения, - сообщает АР.

"Мне стало понятно: сейчас не мое время" - сказал Пенс на ежегодном собрании Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе. "Поэтому после долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою президентскую кампанию с сегодняшнего дня".

Неожиданный отказ от президентской кампании разочаровал некоторых сторонников Пенса, присутствующих на мероприятии. Тем не менее, он изложил свои соображения перед аудиторией, которая с удивлением реагировала на объявление и неоднократно приветствовала его стоя.

Пенс стал первым выдающимся кандидатом, отказавшимся от участия в гонке, где его бывший босс и соперник, экс-президент США Дональд Трамп, тоже борется за право выдвижения своей кандидатуры. Эта ситуация подчеркивает, насколько Трамп повлиял на трансформацию Республиканской партии. Пенса, как бывшего вице-президента, обычно рассматривали как серьезного конкурента на праймериз, но ему трудно было найти стабильную поддержку в выбранном им направлении.

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