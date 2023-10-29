Илон Маск дал сотрудникам X один год на введение финансовых услуг

Маск хочет превратить платформу X в «приложение для всего».

Илон Маск выступил с амбициозным планом сделать свою компанию X (бывший Twitter) центром финансового мира для пользователей. Он надеется, что новые функции будут реализованы до конца 2024 года, и подчеркнул, что это будет "мощное" улучшение финансовой жизни людей, - сообщает The Verge.

"Когда я говорю о платежах, я на самом деле имею в виду всю финансовую жизнь человека", - отметил Маск во время встречи с сотрудниками X. "Это будет на нашей платформе. Деньги, ценные бумаги или что угодно. То есть, это не просто отправить 20 долларов моему другу. Я говорю о том, что вам не понадобится банковский счет".

Генеральный директор X Линда Яккарино заявила, что компания видит это как "полноценную возможность" в 2024 году и выразила уверенность, что эта инициатива будет успешно реализована до конца следующего года.

Сейчас X работает над получением лицензий для денежных переводов по всей территории США, чтобы предоставлять разнообразные финансовые услуги. Маск выразил надежду на получение других необходимых лицензий в течение "следующих нескольких месяцев".

Недавно Маск переименовал свой аккаунт в Twitter на X.com, в честь своего бывшего онлайн-банка X.com, который позже стал частью PayPal. Он уже размышлял о запуске платформы, которая будет предлагать высокодоходные счета на денежном рынке, дебетовые карты, чеки и услуги кредитования, чтобы позволить пользователям "отправлять деньги в любую точку мира мгновенно и в режиме реального времени".

Эта инициатива по превращению X в мощный финансовый хаб также связана с Масковой целью превратить X в "приложение для всего", которое предоставляет доступ к различным услугам и возможностям, подобным китайскому WeChat. Тем не менее, на пути к этой цели стоят серьезные вызовы, в частности убеждение людей в безопасности и пользе от использования платформы X для всех их финансовых потребностей.

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