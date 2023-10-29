россия начала использовать новую версию ударного дрона: в чем угроза

Дрон-камикадзе «Ланцет» автономно идентифицирует цели.

Источник фото: zala-aero.com

Российские войска начали применять улучшенную версию беспилотника-камикадзе «Ланцет», который имеет возможность самостоятельно выявлять цели. Уже с 21 октября российские войска внедряют новый беспилотник «Изделие-53». Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По предоставленным источникам, беспилотники «Изделие-53» обладают автоматической системой наведения, которая способна различать различные типы целей, что повышает эффективность ударов. Сейчас их используют российские войска для тестирования и испытаний массовых координированных атак. Информация также свидетельствует, что 24 октября российские войска возможно применили новые беспилотники «Италмас» (известные также как «Изделие-54») во время атаки на Киевскую область.

Ранее было отмечено, что значительное количество таких ударных беспилотников может помочь российским войскам преодолеть украинскую противовоздушную оборону, хотя объем полезной нагрузки «Изделие-53» от трех до пяти килограммов, что может быть недостаточным для значительного повреждения важных военных объектов.

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