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Когда у наследника есть дополнительный срок для принятия наследства, - позиция Верховного Суда

Суды нижестоящих инстанций считали, что нельзя признать уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства юридическую неосведомленность истца о сроке, порядке принятия наследства, наличии наследственного имущества, но Верховный Суд решил иначе.

Обвиняемый устроил беспорядок в заседании и пообещал расправиться с судьей

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  1. В мире

Как мошенники наживаются на соискателях работы через WhatsApp: разоблачена масштабная схема

14:13, 29 октября 2023
Мошенники через WhatsApp находят потенциальных жертв в поисках работы и через электронные кошельки обманывают людей.
Как мошенники наживаются на соискателях работы через WhatsApp: разоблачена масштабная схема
Источник фото: BBC
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Мошенники в WhatsApp используют масштабную аферу, в результате которой тысячи лиц, ищущих работу, потеряли до около 100 миллионов евро. Аферисты представляются как представители известных рекрутинговых компаний, таких как Reed, Hays и Adecco, и используют электронные кошельки для обмана потенциальных жертв. Об этом говорится в расследовании Euronews.

Специалисты из JobsAware считают, что лишь 5% жертв обращаются за помощью, но это всё равно составляет значительное количество, ведь только в Британии по крайней мере один человек в день становится жертвой этой аферы. Регулятор OFCOM Великобритании подсчитал, что практически каждый третий житель страны сталкивался с поддельными объявлениями о вакансиях.

Следует указать, что эта афера выходит за пределы Великобритании, поскольку специалисты получали жалобы из Филиппин, других стран Азии, Австралии и США. Осуществляя атаки, злоумышленники нацелены прежде всего на страны, где высокий уровень владения английским языком и высокий средний уровень доходов населения.

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