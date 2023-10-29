Как мошенники наживаются на соискателях работы через WhatsApp: разоблачена масштабная схема

Мошенники через WhatsApp находят потенциальных жертв в поисках работы и через электронные кошельки обманывают людей.

Источник фото: BBC

Мошенники в WhatsApp используют масштабную аферу, в результате которой тысячи лиц, ищущих работу, потеряли до около 100 миллионов евро. Аферисты представляются как представители известных рекрутинговых компаний, таких как Reed, Hays и Adecco, и используют электронные кошельки для обмана потенциальных жертв. Об этом говорится в расследовании Euronews.

Специалисты из JobsAware считают, что лишь 5% жертв обращаются за помощью, но это всё равно составляет значительное количество, ведь только в Британии по крайней мере один человек в день становится жертвой этой аферы. Регулятор OFCOM Великобритании подсчитал, что практически каждый третий житель страны сталкивался с поддельными объявлениями о вакансиях.

Следует указать, что эта афера выходит за пределы Великобритании, поскольку специалисты получали жалобы из Филиппин, других стран Азии, Австралии и США. Осуществляя атаки, злоумышленники нацелены прежде всего на страны, где высокий уровень владения английским языком и высокий средний уровень доходов населения.

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