Наслідки негоди: в Харківській області знеструмлено 21 населений пункт

В Харківській області в результаті негоди повалені дерева, пошкоджені автомобілі та постраждала будівля поліклініки.

Джерело фото: Харківська міська рада

Сильна негода в Харківській області, призвела до повного або часткового відключення електропостачання в 21 населених пунктах. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, природний катаклізм призвів до того, що близько 6 500 споживачів опинилися без світла.

Зараз спеціалісти з Харківобленерго докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання в постраждалих населених пунктах.

Серед інших наслідків негоди, які зафіксовані на території області, варто відзначити повалені близько 17 дерев, які негода вирушила в межах населених пунктів, а також пошкоджені автомобілі. Вітром також пошкоджено дахи трьох багатоповерхових будинків. Крім того, у Харкові постраждала будівля поліклініки в результаті негоди.

Спеціалісти продовжують відновлювальні роботи та надають необхідну допомогу там, де це необхідно.

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