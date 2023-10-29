Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відібрання дитини і повернення її за попереднім місцем проживання як спосіб захисту, - позиція Верховного Суду

Невиконання одним з батьків судового рішення щодо визначення місця проживання дитини є підставою для захисту шляхом пред’явлення позову про відібрання дитини і повернення її за попереднім місцем проживання, - Верховний Суд.

Нацполіція здійснюватиме конвоювання підозрюваних і обвинувачених до суду, - Кабмін вніс зміни

Нацполіція здійснюватиме конвоювання осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі, а також охоронятиме їх у залі суду.

Вільні слухачі влаштували дебош в судовому засіданні та побилися з судовими охоронцями та поліцейськими

Невідомі громадяни намагалися зірвати судове засідання та змогли уникнути покарання.

Дідусь купив онуку рішення суду за ст. 130, але став жертвою шахраїв

Спроба врятувати онука від позбавлення права на керування мотоциклом закінчилася втратою грошей.

В Україні можуть значно посилити кримінальну відповідальність за носіння, зберігання і перевезення вогнепальної зброї без дозволу

Носіння, зберігання, придбання, перевезення чи пересилання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законодавством дозволу і без мети збуту пропонують карати позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

  1. В Україні

Результати зустрічі радників із нацбезпеки та зовнішньої політики на Мальті: розглянуто 5 пунктів «Формули миру»

11:33, 29 жовтня 2023
На Мальті обговорили імплементацію «Формули миру» Президента України.
Результати зустрічі радників із нацбезпеки та зовнішньої політики на Мальті: розглянуто 5 пунктів «Формули миру»
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

28 жовтня на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації «Формули миру» президента Володимира Зеленського та принципів відновлення миру в Україні. Участь у цьому заході взяли представники 66 країн та міжнародних організацій. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Ця зустріч стала продовженням попередніх консультацій, які відбулися у Копенгагені (Данія) та Джидді (Саудівська Аравія) у поточному році. За словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, попередні консультації на рівні радників дозволили сформувати загальне бачення передумов настання миру та безпечного повоєнного устрою світу.

У третій зустрічі увага була зосереджена на п'яти ключових пунктах Формули миру: «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих осіб» та «Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку».

У ході зустрічі були розглянуті конкретні плани реалізації кожного з цих пунктів. Зокрема, були розроблені плани щодо ядерної та радіаційної безпеки, продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених, а також щодо дотримання принципів Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Ці плани передбачають різні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки та відновлення миру в Україні та світі. Учасники зустрічі наголосили на важливості дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН у розв'язанні конфліктів.

За словами Андрія Єрмака, архітектура, яка формується на зустрічах такого формату, може стати універсальною структурою для забезпечення миру та справедливості не лише в Україні, але і в усьому світі.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду