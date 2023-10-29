Результати зустрічі радників із нацбезпеки та зовнішньої політики на Мальті: розглянуто 5 пунктів «Формули миру»

На Мальті обговорили імплементацію «Формули миру» Президента України.

Джерело фото: president.gov.ua

28 жовтня на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації «Формули миру» президента Володимира Зеленського та принципів відновлення миру в Україні. Участь у цьому заході взяли представники 66 країн та міжнародних організацій. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Ця зустріч стала продовженням попередніх консультацій, які відбулися у Копенгагені (Данія) та Джидді (Саудівська Аравія) у поточному році. За словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, попередні консультації на рівні радників дозволили сформувати загальне бачення передумов настання миру та безпечного повоєнного устрою світу.

У третій зустрічі увага була зосереджена на п'яти ключових пунктах Формули миру: «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих осіб» та «Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку».

У ході зустрічі були розглянуті конкретні плани реалізації кожного з цих пунктів. Зокрема, були розроблені плани щодо ядерної та радіаційної безпеки, продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених, а також щодо дотримання принципів Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Ці плани передбачають різні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки та відновлення миру в Україні та світі. Учасники зустрічі наголосили на важливості дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН у розв'язанні конфліктів.

За словами Андрія Єрмака, архітектура, яка формується на зустрічах такого формату, може стати універсальною структурою для забезпечення миру та справедливості не лише в Україні, але і в усьому світі.

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