Партизанское движение разоблачило производство ракет на заводе в Челябинске.

Источник фото: АТЕШ

В российском Челябинске партизаны обнаружили новый завод, предназначенный для производства ракет, - сообщает партизанское движение «АТЕШ».

По их информации, на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали изготавливать ракеты различных типов. Предприятие развивается настолько быстро, что на нем строятся новые цеха, а численность персонала выросла с 10 до 17 тысяч человек.

Кроме того, партизаны предоставили координаты завода: 55.118556370558025 градусов северной широты и 61.5045004989165 градусов восточной долготы.

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