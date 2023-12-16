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  1. В Украине

В ГНС объяснили, когда арендатор сельхозземель уплачивает минимальное налоговое обязательство

14:21, 16 декабря 2023
Налоговики предоставили разъяснение, для кого определяется минимальное налоговое обязательство в случае передачи земельных участков в аренду.
В ГНС объяснили, когда арендатор сельхозземель уплачивает минимальное налоговое обязательство
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Налоговая служба в Черновицкой области разъяснила, для кого определяется минимальное налоговое обязательство в случае передачи земельных участков в аренду или другое пользование.

Так, Законом №1914 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений» для налогоплательщиков – физических лиц, у которых в собственности и/или пользовании (аренде, субаренде, эмфитевзисе , постоянном пользовании) есть земельные участки, отнесенные к сельскохозяйственным угодьям, введено понятие минимального налогового обязательства (МНО).

В соответствии с пп. 162.1.1-1 НКУ плательщиками в части МНО обязательства являются резидент, который владеет и/или пользуется (арендует (субарендует), на условиях эмфитевзиса, постоянно пользуется) земельными участками, отнесенными к сельскохозяйственным угодьям.

Подпунктом 170.14.3 НКУ установлено, что определение общего МНО физическим лицам, не зарегистрированным как физические лица – предприниматели, осуществляется контролирующими органами по налоговому адресу таких лиц до 1 июля года, следующего за отчетным.

Плательщиками налога в бюджет уплачивается только положительное значение разницы между суммой общего МНО и суммой уплаченных в течение налогового (отчетного) года налогов, сборов, платежей, связанных с производством и реализацией собственной сельскохозяйственной продукции и/или с собственностью и/или пользованием (арендой, субарендой, эмфитевзисом, постоянным пользованием) земельными участками, отнесенными к сельскохозяйственным угодьям.

В общую сумму уплаченных в течение налогового (отчетного) года налогов, сборов, платежей для налогоплательщика – физического лица включаются: налог на доходы физических лиц и военный сбор с доходов от продаж собственной сельскохозяйственной продукции; земельный налог за земельные участки, отнесенные к сельскохозяйственным угодьям (пп. 170.14.5 НКУ).

В случае передачи земельных участков в аренду (субаренду), эмфитевзис или другое пользование (при оформлении таких взаимоотношений в соответствии с действующим законодательством) МНО определяется для арендаторов, пользователей на других условиях таких земельных участков в порядке, определенном НКУ.

Следовательно, для физических лиц, которые в соответствии с нормами ГКУ, Земельного кодекса и Законом Украины от 06.10.1998 №161 «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями оформили взаимоотношения по передаче сельскохозяйственных угодий в аренду (субаренду), эмфитевзис или другое пользование, МНО контролирующим органом не определяется. В таком случае МНЗ за такие земли платит арендатор.

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