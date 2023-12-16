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В Хмельницком суд отменил оправдательный приговор должностному лицу, обвиняемому в подлоге документа и коррупционных правонарушениях

14:40, 16 декабря 2023
Чиновнику назначили штраф в размере 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, на 2 года.
В Хмельницком суд отменил оправдательный приговор должностному лицу, обвиняемому в подлоге документа и коррупционных правонарушениях
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Хмельницкий апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отменил оправдательный приговор в отношении заместителя директора ГП «Хмельницкстандартметрология», обвиняемого в подлоге документа и коррупционных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд признал должностного лица виновным в подлоге официального документа, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 УК Украины), в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины) и в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст.369-2 УК Украины).

Ему назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 85 000 грн, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, на 2 года.

За матеріалами справи, у квітні 2020 року до заступника директора ДП «Хмельницькстандартметрологія» звернувся підприємець, щоб з’ясувати перелік документів, які потрібні для зайняття господарською діяльністю з виготовлення і збуту антисептиків. Посадовець вказав, що йому слід виготовити технічні умови на антисептичні засоби та отримати сертифікат відповідності.

Під час наступних зустрічей він озвучував ціну питання складання та видачі технічних умов, оформлення відповідних документів, якими займатимуться підпорядковані працівники, за вплив на медичних експертів, ухвалення рішення щодо сертифікації та видачі сертифіката відповідності продукції – загалом 30000 гривень неправомірної вигоди. ФОП, діючи під контролем правоохоронців, погоджувався платити вказані посадовцем суми.

Правоохоронці затримали заступника директора ДП 14 травня 2020 року під час отримання останнього траншу неправомірної вигоди у сумі 16 000 гривень.

Хмельницький міськрайонний суд визнав його невинуватим у вчиненні інкримінованих правопорушень. Виправдовуючи, дійшов висновку про недопустимість ряду доказів і про те, що у діях правоохоронних органів була провокація. Суд послався на заяву та показання підприємця, що його спонукали до провокації працівники поліції, які змусили пропонувати гроші за послуги, насправді він не мав наміру виготовляти антисептичні засоби та зустрічатися з посадовцем підприємства.

Прокурор оскаржив вирок місцевого суду, просив його скасувати та засудити заступника директора ДП за ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 368 КК України, ч. 2 ст. 369-2 КК України до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на 2 роки.

Колегія суддів ХАС визнала слушними доводи апеляційної скарги прокурора і не погодилася з висновками суду про недопустимість доказів та провокацію органів досудового розслідування на вчинення злочину.

«На думку колегії суддів, наведені обставини свідчать, що протиправна діяльність [обвинуваченого] носила тривалий характер, була обумовлена бажанням отримати неправомірну вигоду особисто для себе за вчинення дій, які суперечать його посадовій інструкції, якою не передбачено отримання ним безпосередньо грошових коштів від замовників, в тому числі і за вплив на інших осіб, що мали діяти в інтересах [підприємця]. Такі дії обвинувачений звик вчиняти, довіряючи [потерпілому], і вони не були вчинені під впливом одноразового тиску, системного умовляння чи шантажу з боку потерпілого», – йдеться у вироку апеляційного суду.

З повним текстом вироку апеляційного суду можна ознайомитися в ЄДРСР (справа № 686/16745/20).

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