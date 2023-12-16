Зачисляется ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью I группы: разъяснение

В ПФУ отметили, что период ухода за человеком с инвалидностью I группы засчитывается в страховой стаж с учетом данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В Пенсионном фонде Украины объяснили условия зачисления времени по уходу за лицом с инвалидностью в страховой стаж.

Отмечается, что страховой стаж в период ухода за человеком, получившим инвалидность I группы в результате несчастного случая на производстве, засчитывается.

В соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" период ухода за лицом с инвалидностью I группы независимо от причины инвалидности включается в страховой стаж, если лицо, осуществляющее уход:

является работоспособным;

не работает в этот период;

получает надбавку или компенсацию по уходу за инвалидом.

Период ухода за человеком с инвалидностью I группы засчитывается в страховой стаж с учетом данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, формируемых по отчетам органа соцзащиты граждан Украины.

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