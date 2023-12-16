Взятка или на передовую: в Одессе задержан заместитель командира воинской части

Он требовал деньги за уклонение от ротации на передовую.

В Одессе заместитель командира воинской части разоблачен в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в начале декабря 2023 года он требовал и получил от подчиненного военнослужащего 15 000 грн за неподачу в список лиц, которые в дальнейшем будут отправлены в районы ведения активных боевых действий.

Мужчину задержали после получения взятки.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

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