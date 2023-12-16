Хабар або на передову: в Одесі затримали заступника командира військової частини

Він вимагав гроші за уникнення ротації на передову.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону

В Одесі заступника командира військової частини викрили в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, на початку грудня 2023 року він вимагав та одержав від підлеглого військовослужбовця 15 000 грн за неподання до списку осіб, які у подальшому будуть відправлені в райони ведення активних бойових дій.

Чоловіка затримали після одержання хабаря.

Наразі готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

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