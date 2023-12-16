У Києві звільнили охоронця, який не пустив дітей з собакою в укриття

Розслідування інциденту триває.

У Києві звільнили охоронця, який не пустив дітей у сховище, бо ті нібито були з собакою.Наразі продовжується розслідування. Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець.

Як ми писали, у Святошинському районі столиці школярів не впустили до укриття під час тривоги.

У КМВА взяли розслідування на особистий контроль.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав цю ситуацію «неприпустимою».

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