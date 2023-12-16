В Киеве уволили охранника, который не пустил детей с собакой в укрытие

Расследование инцидента продолжается.

В Киеве уволили охранника, который не пустил детей в укрытие, потому что они якобы были с собакой. Сейчас продолжается расследование. Об этом сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец.

Как мы писали, в Святошинском районе столицы школьников не пустили в укрытие во время тревоги.

В КГВА взяли расследование на личный контроль.

Министр образования и науки Оксен Лисовой назвал эту ситуацию "недопустимой".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.