Чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю I групи: роз’яснення

У ПФУ зазначили, що період догляду за людиною з інвалідністю I групи зараховується до страхового стажу з урахуванням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У Пенсійному фонді України пояснили умови зарахування часу по догляду за особою з інвалідністю до страхового стажу.

Зазначається, що страховий стаж у період догляду за людиною, яка отримала інвалідність I групи внаслідок нещасного випадку на виробництві, зараховується.

Відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" період догляду за особою з інвалідністю I групи незалежно від причини інвалідності включається до страхового стажу, якщо особа, яка здійснює догляд:

є працездатною;

не працює в цей період;

отримує надбавку або компенсацію по догляду за інвалідом.

Період догляду за людиною з інвалідністю I групи зараховується до страхового стажу з урахуванням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, які формуються за звітами органу соцзахисту громадян України.

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