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  1. В Украине

Сколько страхового стажа необходимо для назначения пенсии по возрасту в 2024 году: ответ

11:07, 12 декабря 2023
В 2024 году украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, но нужен страховой стаж.
Сколько страхового стажа необходимо для назначения пенсии по возрасту в 2024 году: ответ
Фото: zprz.city
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Министерство социальной политики Украины объяснило, сколько страхового стажа необходимо для назначения пенсии по возрасту в 2024 году. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

  «Страховой стаж» – это не тот период, в течение которого человек фактически работал, а тот, в течение которого работодатель платил за него в Пенсионный фонд. Значение имеет и сумма отчислений. Периоды трудовой деятельности (работа, военная служба и т.п.), приобретенные человеком до 1 января 2004 г., также включаются (зачисляются) в страховой стаж.

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» продолжительность страхового стажа, дающая право назначить пенсию по возрасту в 2024 году, составляет:

- по достижении возраста 60 лет – не менее 31 года;

- по достижении возраста 63 года – не менее 21 года;

- по достижении возраста 65 лет – не менее 15 лет.

Ранее Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия пенсионного обеспечения военнослужащих. 

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