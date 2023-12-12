В 2024 году вырастут зарплаты бюджетников: названы суммы

В Украине в 2024 году вдвое повысят зарплаты бюджетников.

Правительство планирует повысить должностные оклады (тарифные ставки) работников в бюджетной сфере, реагируя на увеличение минимальной заработной платы на законодательном уровне. По данным ФПУ, зарплаты работников вырастут с 1 января и 1 апреля.

Согласно проекту, должностные оклады работников учреждений, заведений и организаций определенных отраслей бюджетной сферы с 1 января 2024 года будут рассчитываться исходя из должностного оклада работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС) в размере 3 195 гривен, а с 1 апреля 2024 года - 3 600 гривен.

Кроме того, для обеспечения адекватности оплаты труда различным категориям работников, предложено установить дифференциацию заработной платы путем установления дополнительных выплат, надбавок и премий в зависимости от сложности, ответственности и условий труда.

По данным пояснительной записки, сейчас должностные оклады (с 1 декабря 2021 года) исчисляются исходя из размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривен. Процентное соотношение между этим окладом и минимальной заработной платой (6 700 гривен) составляет 43,2%.

"С целью недопущения увеличения денежного разрыва... размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, на основе которого исчисляются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра процента", - говорится в документе.

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