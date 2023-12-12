Украла со счета выплаты ВПЛ: в Харьковской области девушка обманула пожилую знакомую

Женщина обратилась к девушке за помощью, но потеряла деньги.

В Харьковской области сообщено о подозрении 22-летней женщине по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) систем, а также по факту кражи, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, весной 2022 года к 22-летней жительнице г. Дергачи обратилась знакомая с просьбой помочь настроить мобильное приложение «Приват 24». Для этого пожилая женщина предоставила девушке свою банковскую карту и паспорт, где находился логин и пароль входа в кабинет.

«Однако 22-летняя «благотворительница» помогать знакомой и не планировала. Она сфотографировала логин и пароль к мобильному приложению и с их помощью оформила женщине статус ВПЛ через портал «Дія». Конечно, пожилая знакомая даже не знала, что без ее ведома девушка проводит такие манипуляции», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что воровка систематически переводила государственную помощь с карты женщины на собственные счета. Она успела похитить при счете знакомой почти 50 тысяч гривен, которые потратила на покупки в торгово-развлекательных сетях.

Правоохранители разоблачили женщину. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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