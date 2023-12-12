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  1. В Україні

Вкрала з рахунку виплати ВПО: на Харківщині дівчина ошукала літню знайому

07:24, 12 грудня 2023
Жінка звернулася до дівчини за допомогою, але втратила кошти.
Вкрала з рахунку виплати ВПО: на Харківщині дівчина ошукала літню знайому
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На Харківщині повідомлено про підозру 22-річній жінці за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а також за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, навесні 2022 року до 22-річної мешканки м. Дергачі звернулась знайома з проханням допомогти налаштувати мобільний додаток «Приват 24». Для цього літня жінка надала дівчині свою банківську картку та паспорт, де знаходився логін та пароль входу до особистого кабінету.

«Проте 22-річна «добродійка» допомогати знайомій і не планувала. Вона сфотографувала логін та пароль до мобільного додатку та за їх допомогою оформила жінці статус ВПО через портал «Дія». Звісно, літня знайома навіть не знала, що без її відома дівчина проводить такі маніпуляції», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що крадійка систематично переводила державну допомогу з картки жінки на власні рахунки. Вона встигла викрасти за рахунку знайомої майже 50 тисяч гривень, які витратила на покупки у торгово-розважальних мережах.

Правоохоронці викрили жінку. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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