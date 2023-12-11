Олександр Шовковський офіційно став головним тренером «Динамо»

Він очолював команду у чотирьох останніх матчах після відставки Мірчі Луческу.

Фото: ФК Динамо

Олександра Шовковського було офіційно призначено головним тренером футбольного клубу "Динамо Київ", повідомляє прес-служба команди.

Тепер він не просто виконує обов'язки, а є повноправним керівником.

Під його керівництвом "Динамо" вже встигло провести чотири матчі в Українській Прем'єр-Лізі, всі з яких завершилися перемогою команди.

Шовковський зайняв місце Мірчі Луческу, який пішов у відставку після програшу від Шахтаря.

Нагадаємо, що Мірча Луческу подав у відставку з посади тренера "Динамо".

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