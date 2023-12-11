Александр Шовковский официально стал главным тренером «Динамо»

Он возглавлял команду в четырех последних матчах после отставки Мирчи Луческу.

Александр Шовковский был официально назначен главным тренером футбольного клуба "Динамо Киев", сообщает пресс-служба команды.

Теперь он не просто исполняет обязанности, а полноправный руководитель.

Под его руководством "Динамо" уже успело провести четыре матча в Украинской Премьер-Лиге, все из которых завершились победой команды.

Шовковский занял место ушедшего в отставку Мирчи Луческу после проигрыша от Шахтера.

Напомним, что Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо".

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