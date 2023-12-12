На Закарпатье будут судить двух местных, которые за 4000 евро переправляли уклонистов за границу

На Закарпатье полиция направила для судебного рассмотрения дело о незаконной переправке через границу военнообязанных.

Источник фото: полиция Закарпатской области

На территории Закарпатской области полиция направила дело в суд в отношении незаконной переправки через границу военнообязанных мужчин. В июне этого года было отслежено и остановлено нелегальный путь пересечения границы лиц, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Согласно данным расследования, к преступной схеме причастны двое местных жителей. В обмен на 4000 евро эти лица помогали заинтересованным лицам в беспрепятственном пересечении границы вне официальных пунктов пропуска.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали злоумышленников в момент, когда те пытались переправить в Румынию еще двух мужчин, которые имели призывной возраст. У переправщиков были изъяты автомобили "Volkswagen Transporter" и "Opel Astra", которые использовались для перевозки беглецов, а также денежные средства различных валют.

Задержанным предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам.

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

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